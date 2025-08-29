Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este jueves comenzó la Fecha 22 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.
En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.
El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV
La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 22 del Torneo Nacional es Mega y este sábado 30 de agosto transmitirá el duelo entre Coquimbo Unido vs. Huachipato, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Huachipato.
La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.
La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
- ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025
JUEVES 28 DE AGOSTO
- Everton vs. Deportes La Serena – 19:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX
VIERNES 29 DE AGOSTO
- Unión La Calera vs. Palestino – 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – por TNT Sports Premium y HBO MAX
SÁBADO 30 DE AGOSTO
- Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX | Mega 2 y Mega GO.
- O’Higgins vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX
- Universidad Católica vs. Cobresal – 17:30 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX
- Deportes Iquique vs. Deportes Limache – 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX
DOMINGO 31 DE AGOSTO
- Colo Colo vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, en el Estadio Monumental – TNT SPORTS Premium y HBO Max
- Ñublense vs. Unión Española – 18:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT SPORTS Premium y HBO Max