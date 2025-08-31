Este domingo podremos ver la versión 198 del Superclásico por la Fecha 22 del Campeonato Nacional y esta vez Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un partido trascendental, donde se juegan mucho más que tres puntos.

Los albos tienen la oportunidad de remontar en la tabla del torneo nacional y deberán enfrentar a Universidad de Chile, que llegan en la segunda posición con 38 puntos, versus los 28 puntos del Cacique, en el décimo lugar.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. U. de Chile y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

