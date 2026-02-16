Es tendencia:
Figura en Vélez: revelan gravedad en lesión de Diego Valdés tras arremetida de Colo Colo por ficharlo

El jugador pasaba por su mejor momento en Argentina y era sondeado desde el Cacique, pero estará un tiempo de baja tras desafortunada jugada.

Por Nelson Martinez

Valdés y su gran momento en Argentina.
Diego Valdés se ha transformado en el verdadero nombre que lidera las grúas en el mercado de pases. Su gran nivel en Vélez hizo que Colo Colo lo quisiera como fichaje, aunque su precio terminó por lapidar las pretensiones albas.

Si bien el Cacique aún tiene opción para ir por el ex Audax hasta esta semana, en el Fortín lo dan por seguro que sigue. Es más, los hinchas pusieron el grito en el cielo tras la lesión sufrida del “10” a manos de Emiliano Amor.

Si bien se temió lo peor para el jugador, finalmente se dio a conocer el parte médico en Argentina. Ahí, el diagnóstico fue más alentador en relación a lo que se esperaba con Valdés y su recuperación.

¿Qué pasó con la lesión de Diego Valdés?

Diego Valdés sufrió una dura lesión jugando por Vélez, aunque los posteriores exámenes descartaron una gravedad en su caso. Por eso, a menos que Colo Colo oferte con todo, el volante volverá pronto a jugar por el Fortín.

“Valdés sufrió un microdesgarro (3 mm) en el gemelo derecho. Se trata de una lesión de grado I, por lo que el plazo de recuperación es menor al de lo habitual”, informó el medio Sábado Vélez.

Según la información citada, hasta 10 días de recuperación se estima que debe esperar el chileno para volver a entrenar con el equipo. Por eso, no estará en importante duelo contra un compatriota.

