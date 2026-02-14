Vélez Sarsfield se enfrentó a Defensa y Justicia por una nueva fecha del Torneo de Apertura consiguiendo un empate, donde uno de los momentos más complicados del encuentro fue la salida de Diego Valdés, quien salió lesionado.

El jugador chileno se ha posicionado en la oncena titular de la escuadra fortinera, por lo que su ausencia afectará a la escuadra que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Durante el primer tiempo del encuentro, el jugador recibió un duro golpe de un ex Colo Colo, Emiliano Amor, por lo que debió abandonar el campo de juego a los 20 minutos.

Diego Valdés se lesiona en Vélez

La baja del jugador chileno complica al Fortín debido a que a su llegada al equipo desde el América, el jugador estuvo dos meses sin poder debutar en la cancha debido a una compleja lesión

Tras el encuentro, el DT del equipo se refirió a lo que pasó con el jugador. “Salió lesionado, le molestó el gemelo. Lamentablemente, lo perdimos. Es una lástima perder a un jugador de esa calidad, porque la verdad no sé cuánto tiempo llevará la recuperación”.

ver también Ya no es “Mago”: El nuevo apodo que recibe Diego Valdés en Vélez y que impacta en México

Asimismo, añade: “Seguramente no llegue al próximo partido. Es una pérdida futbolística muy grande. Hay pocos futbolistas en el fútbol argentino con su nivel, pero el equipo lo tiene que resolver. Tenemos plantel como para llegar al próximo partido y tener la esperanza de poder ganarle a River”.

Publicidad

Publicidad

El volante de la escuadra se hará estudios en las próximas horas para determinar el grado de la lesión sufrida y determinar el tiempo que estará fuera de las canchas.