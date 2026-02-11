El fútbol está lleno de contrastes y si bien Ricardo Gareca dejó una pésima imagen en Chile, en Vélez Sarsfield es un ídolo de verdad. Es tanta la devoción por él, que tendrá un lindo homenaje.

Hace algunos años, el Tigre era el gran deseo de los hinchas de La Roja ante los malos resultados, aunque hay que tener cuidado con lo que se desea. El paso del argentino por Juan Pinto Durán logró algo difícil, que fue empeorar aún más el presente de la selección chilena.

El homenaje a Gareca

El nombre de Ricardo Gareca genera pésimos recuerdos en Chile, donde poco más de un año de ciclo bastó para ser considerado uno de los peores entrenadores de La Roja. Incluso, fue acusado de trabajar poco y no asistía a los estadios a ver a los seleccionados.

Si bien el paso por Pinto Durán de Gareca fue para el olvido, hay un lugar donde todavía es considerado un ídolo: Vélez Sarsfield. El Tigre no solo defendió al Fortín como jugador, sino que también tuvo un muy exitoso ciclo como entrenador.

En el José Amalfitani estuvo entre 2009 y 2013, ganando cuatro títulos de Primera División. Ni siquiera el pésimo regreso que tuvo en 2023 pudo borrar los lindos momentos que le dio el Tigre a los hinchas de Vélez, por lo cual estos ahora lo homenajearán.

En un proyecto impulsado por los socios y aprobado por las autoridades, el Fortín le hará una estatua a Ricardo Gareca.Esta escultura se ubicará en una de las entradas al Estadio José Amalfitani, lugar donde hace de local Vélez.

De esta manera, Gareca recibirá un homenaje que lo sitúa a la altura de los grandes ídolos de la historia velezana. Carlos Bianchi, José Luis Chilavert, entre otros, son quienes ya tienen su escultura en el club donde actualmente juegan Claudio Baeza y Diego Váldes.