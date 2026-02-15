Vélez Sarsfield igualó ante Defensa y Justicia por una nueva jornada del Torneo de Apertura, en un partido que dejó una gran preocupación: la lesión de Diego Valdés.

El volante chileno se había ganado un lugar fijo en el once del Fortín, por lo que su baja golpea fuerte al equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto.

En el primer tiempo, Valdés recibió un duro impacto tras un cruce con el ex Colo Colo Emiliano Amor y tuvo que dejar la cancha a los 20 minutos, encendiendo las alarmas en Liniers.

El duro momento de Diego Valdés en Argentina

La ausencia del chileno vuelve a generar dolor de cabeza en el Fortín. Y es que tras su arribo desde el América, el volante tuvo que esperar cerca de dos meses para poder estrenarse oficialmente, producto de una lesión que lo mantuvo al margen y retrasó su debut en Liniers.

Tras el encuentro, el DT del equipo se refirió a lo que pasó con el jugador. “Salió lesionado, le molestó el gemelo. Lamentablemente, lo perdimos. Es una lástima perder a un jugador de esa calidad, porque la verdad no sé cuánto tiempo llevará la recuperación”.

Asimismo, añade: “Seguramente no llegue al próximo partido. Es una pérdida futbolística muy grande. Hay pocos futbolistas en el fútbol argentino con su nivel, pero el equipo lo tiene que resolver. Tenemos plantel como para llegar al próximo partido y tener la esperanza de poder ganarle a River”.

El mediocampista será sometido a exámenes en las próximas horas para conocer la gravedad de la dolencia y definir cuánto tiempo deberá estar alejado de las canchas.