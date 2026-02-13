El buen presente que vive el volante chileno Diego Valdés en su actual club Vélez Sarsfield no sólo tiene atentos a los hinchas chilenos y argentinos, pues en México, donde dejó muchos recuerdos, están pendiente de lo que haga en la cancha.

No es para menos, el ’10’ jugó en el club más popular de aquel país, como es el América, donde ganó nada menos que un tricampeonato en 2023-24, además de la Campeones Cup y ganar el Balón de Oro al mejor futbolista de la Liga MX.

Por todo lo anterior, la prensa azteca sigue paso a paso la carrera que realiza Valdés en Vélez, y a raíz del buen presente que vive, pusieron el grito en el cielo al conocer que en Argentina le pusieron un nuevo apodo, que deja atrás el mote de “Mago” que le impusieron en Norteamérica.

El nuevo apodo de Diego Valdés que sorprende en México

Fue el medio mexicano Bolavip, quien señaló que el chileno “se ganó el apodo de ‘Mago’ por su calidad y así lo confirmó en Las Águilas. Sin embargo, en Vélez le pusieron un nuevo mote justo después del triunfo ante Boca Juniors el último fin de semana y gana popularidad con el correr de las días”.

Para luego agregar al respecto que “El exfutbolista de América brilló en la victoria de Vélez sobre Boca Juniors y un medio partidario del conjunto argentino llamado ‘Sábado Vélez’ lo rebautizó con el apodo Cirujano. Puntualmente, publicaron una foto de Valdés y escribieron: “Lo que jugás a esto, Cirujano querido”“.

Las dos claves de su renacer en Argentina

El nacional está en los ojos de los hinchas por su actualidad en el “Fortín”. Pero debió bregar ante su técnico Guillermo Barros Schelotto para recibir la oportunidad que esperaba para mostrar su talento. Y hay un par de factores que explican su actual nivel.

Primero, el actual esquema con el juega Vélez, que deja a Diego Valdés como enganche neto, por detrás de los delanteros y así abastecer juego. Segundo, la presencia de dos volantes centrales (Tobías Andrada y el ex Colo Colo Claudio Baeza) que sólo lo obligan a “retroceder linealmente y ocupar un espacio junto al ‘9’”.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la quinta jornada del Torneo de Apertura 2026, Vélez Sarsfield visitará a Defensa y Justicia, en duelo a disputarse este viernes 13 de febrero desde las 22:15 horas.