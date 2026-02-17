Ex Colo Colo se disculpa tras lesionar a Diego Valdés en Argentina: “Le quiero mandar…”

Uno de los jugadores más desequilibrantes en el arranque del fútbol argentino en 2026 es el volante chileno Diego Valdés, quien estaba siendo clave con la camiseta de Vélez Sarsfield.

El mediocampista creativo estaba tomando confianza tras superar problemas físicos y era clave en el Fortín, de hecho, venía de dar dos asistencias en la victoria ante Boca Juniors.

Sin embargo, las lesiones volvieron a tocar la puerta del ex seleccionado chileno, quien apenas duró 20 minutos en la cancha en el empate 1-1 de Vélez el pasado viernes ante Defensa y Justicia.

Emiliano Amor se disculpó con Diego Valdés por lesionarlo

La lesión de Diego Valdés en la liga argentina se produjo tras un impacto que recibió del defensor Emiliano Amor, el mismo que vistió la camiseta de Colo Colo en las últimas temporadas.

El zaguero argentino-sirio habló por la situación que atraviesa el ex América de México, le mandó saludos y le ofreció disculpas por la jugada que lo llevó a una lesión muscular.

Diego Valdés se lesionó.

“Le quiero mandar un saludo, porque fue sin intención y jamás quisiera lesionar a un colega. En el partido uno no se da cuenta de lo que hizo y después uno se siente mal. Espero que se recupere pronto”, dijo el defensor central.

Diego Valdés está en etapa de recuperación y espera volver pronto a la cancha para seguir siendo figura en Vélez Sarsfield.