A más de un año del accidente donde confesó querer quitarse la vida, Cristóbal Campos sigue avanzando en su proceso de recuperación. Tras la amputación de parte de su pierna, el portero ex U de Chile pide volver a jugar.

Tras haber participado de la despedida de José Rojas en el Estadio Nacional, Campitos demostró que está vigente y sigue sumando duelos amistosos. Eso, tras haber entrenado también con el club Provincial Talagante.

Por ello, el meta que también supo defender la camiseta de la selección chilena apunta con todo a volver a jugar. Así lo dejó en claro en sus redes sociales con reciente publicación.

¿Ultimátum? Cristóbal Campos y su mensaje por el fútbol

En una de sus historias de Instagram, Cristóbal Campos dio muestras de su rápida recuperación tras la amputación de su pierna. El meta ocupó el tema “Última cicatriz” para graficar el momento que vive tras su accidente.

“Última cicatriz, sanado. Listo y preparado para cualquier batalla donde sea, o para el retiro. Solo Dios manda”, tecleó el ex arquero de la U. Ahí se le vio haciendo trabajo físico en Clínica Meds, en una constante de su recuperación.

Campitos también hizo noticia en las últimas semanas por su ayuda a los damnificados en los incendios del club de Chile. Todo eso, mientras sigue de cerca la actualidad de U de Chile con publicaciones por el mal momento deportivo del club.

El portero tuvo su última aventura en el fútbol el año 2024, cuando defendió a San Antonio Unido en la Segunda División. Tras eso sufrió el accidente y ha enfrentado el duro periodo de recuperación.

