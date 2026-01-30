U. de Chile cuenta los minutos para su debut en la Liga de Primera. Los azules se encargan de inaugurar el torneo nacional con su duelo frente a Audax Italiano, pactado para este viernes 30 a las 20:00 horas.

Lamentablemente, la previa del encuentro ha estado marcada por las protestas de los hinchas azules, tanto por la sanción impuesta por la ANFP contra un grupo de fanáticos como por el aumento del precio de las entradas.

Dentro de la U han tenido que refirse a este problema. “Es un tema bastante complicado que afecta el bolsillo de nuestros hinchas y me pongo en el lugar de todos“, dijo Marcelo Díaz esta misma semana.

Y desde fuera también se manifiestan. Cristóbal Campos tampoco quiso quedarse callado. “Cuando se exceden con el precio de las entradas, el hincha siempre se va a manifestar. Hay que valorar el esfuerzo que hace el hincha durante la semana para poder ir al estadio“, relató a Radio ADN.

“Se está escapando de las manos”: Cristóbal Campos advierte a U. de Chile

“Creo que hay que darle un poco más de importancia a los hinchas y no tanto al bolsillo, porque el estadio no se va a llenar si las entradas siguen subiendo de precio. El hincha es fiel, viene igual al estadio, pero esto se está escapando de las manos“, reflexionó Cristóbal Campos.

Para esta temporada, U. de Chile tendrá la galería más cara del fútbol chileno, porque el precio de la entrada aumentó a 15.000 pesos. Además, hubo un importante incremento del valor de los abonos, todo lo que ha generado un enojo por parte de los hinchas.

