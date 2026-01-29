Universidad de Chile sigue metido en la controversia por el fuerte aumento en los precios de sus entradas y abonos. Los hinchas han manifestado su descontento y del club salieron a explicar la medida.

El Romántico Viajero es el equipo que más seguidores lleva en el fútbol chileno, por lo que generó mucha molestia entre sus fanáticos la considerable alza que tuvo el asistir al Estadio Nacional. Incluso, algunos llaman a manifestarse contra la medida.

U. de Chile habló del alza de precios

Ante la polémica que se armó por los nuevos precios de Universidad de Chile, desde el club están intentando “remediar” todo esto y agregaron un beneficio nuevo a los abonos. Incluso, el pagar el año en el Bulla tenía menos garantías que hacerlo en Colo Colo y Universidad Católica, por ejemplo.

Desde ahora, el abono de la U además de incluir los 15 partidos como local en la Copa Chile, también agregará los 3 encuentros de la fase de grupos de la Copa Chile. Una medida que busca apagar un poco el descontento ya instalado entre los hinchas azules.

Debido a toda la controversia, en un comunicado también indicaron el por qué del aumento en el precio. “Hoy le estamos sumando beneficios a nuestros abonos como una manera de agradecer la fidelidad de nuestros hinchas, quienes son fundamentales en el logro de los objetivos que nos hemos impuesto esta temporada”, comenzaron señalando.

“El valor de nuestros abonos 2026 se determinó luego de un análisis que consideró la inflación, la alta inversión en seguridad que debemos hacer partido a partido, el pago de la deuda histórica del club de la que nos hemos hecho cargo, la inversión en refuerzos de primer nivel y las sanciones pendientes en torneos internacionales“, complementaron.

En el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, el cual se jugará este viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, será el termómetro para conocer el estado de ánimo de los hinchas bullangueros ante el alza en los precios de las entradas.