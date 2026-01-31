Universidad de Chile sufrió un pálido empate sin goles ante Audax Italiano en la Liga de Primera. Para colmo de males, Juan Martín Lucero vio la tarjeta roja, algo que preocupa.

Luego de su pésima presentación ante Universitario en Lima, los Azules tenían la opción de limpiar esa imagen como local, en el Estadio Nacional, ante los Itálicos. Sin embargo, estuvieron muy lejos de las expectativas y terminaron rescatando una sufrida igualdad.

La sombra de Pons oscurece a Lucero

Juan Martín Lucero fue la gran obsesión de Universidad de Chile durante el último mercado. Después de un largo tira y afloja, los Azules lograron hacerse con el argentino que pasó por Colo Colo, con toda la polémica que tuvo al salir de Macul.

Por lo anterior, Lucero es uno de los jugadores que más expectativa despierta en el Bulla para esta temporada 2026. Es el llamado a acabar con los problemas que han tenido en ataque tras la salida de Joaquín Larrivey en 2021. Claro que su debut no pudo ser peor.

ver también La triste imagen del Estadio Nacional después de los incidentes de barristas de U. de Chile

Lucero ingresó en el minuto 72 por Octavio Rivero en el estreno ante Audax Italiano. Sin embargo, 20 minutos después fue expulsado por un manotazo en el rostro a Enzo Ferrario. Pese a los reclamos, se tuvo que ir a las duchas y dejó a Universidad de Chile con nueve jugadores. Felipe Salomoni había visto la roja antes.

El debut de Juan Martín Lucero, tiene muchas coincidencias con el estreno de Luciano Pons en 2024. Este último, debutó contra Audax, con la 18 en la espalda y además, ¡también fue expulsado! Por si fuera poco, su roja de igual manera fue por un manotazo. ¡Todo calza Pollo!

Publicidad

Publicidad

Pons también vio la roja por un manotazo en su debut ante Audax y con la 18 en la espalda. Imagen: Photosport

Luego de esa expulsión, Pons jamás pudo recuperar la titularidad y terminó saliendo por la puerta de atrás de Universidad de Chile, siendo muy criticado. Lucero intentará dar vuelta esta situación para no ser uno más de los delanteros que no pudo ante la sombra dejada por Joaquín Larrivey.