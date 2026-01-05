En 2025 Universidad de Chile decidió mandar a préstamo a Luciano Pons a Atlético Bucaramanga. Una vez finalizada la cesión, el club colombiano definió el futuro del atacante.

Pons arribó al Romántico Viajero a inicios del 2024, pedido expresamente por Gustavo Álvarez. Claro que el delantero jamás se pudo adaptar al Bulla y celebró muy pocas veces con la U en el pecho. Por esta razón, fue cedido a los Leopardos.

Oficializan el futuro de Pons

Luego de tener un mal rendimiento en Universidad de Chile, con 4 goles en 27 partidos, en Bucaramanga se encontró otra vez con la redes. En Colombia se le secó la pólvora y demostró todo el poder goleador que en Chile no pudo explotar jamás.

En los Leopardos, Luciano Pons jugó 52 partidos y anotó 24 goles. Encontró su mejor versión en el equipo y los hinchas rápidamente le dieron su cariño. Claro que su préstamo era de solo un año, por lo que el club debía definir si lo compraban o regresaba a la U.

En una publicación en redes sociales, desde Bucaramanga anunciaron el adiós de Pons. “Cada gol fue un abrazo con la hinchada… Gracias, Luciano Daniel”, escribieron, causando la tristeza de sus hinchas. Sin embargo, todo fue una broma.

Si bien publicaron un video con tintes de despedida, finalmente en el registro audiovisual el propio Luciano Pons confirmaba su continuidad en Atlético Bucaramanga. Sin dar grandes detalles sobre la operación, informaron que el jugador se mantendrá hasta 2028, por lo que su pase fue comprado a Universidad de Chile.

“Sigo en casa defendiendo estos colores”, indicó Luciano Pons. De esta manera, el delantero de 35 años no regresará más a los Azules y seguirá su carrea por un buen tiempo en Bucaramanga.