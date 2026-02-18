¿Juega contra Boca Juniors? El salvavidas que recibe Damián Pizarro en Racing Club

Damián Pizarro se transformó en el gran refuerzo de Racing Club en el mercado de fichajes. El ex Colo Colo llegó con el campeonato argentino ya iniciado, por lo que corre con desventaja en relación a sus compañeros.

Pese a ello, se indicó que Gustavo Costas le dio el visto bueno tras su pasó por Palestino donde vio de cerca jugador. Por lo que su conocimiento sobre el delantero sería clave para su arribo a la Academia. El tema es que el seleccionado nacional aún no logra sumar minutos.

ver también Mientras Damián Pizarro sigue sin debutar, la apuesta de Colo Colo la rompe en 2026

Así las cosas, ahora el jugador ha logrado meterse en la lista de convocados. Pero todavía no consigue el visto bueno del cuerpo técnico para jugar. “Está haciendo reacondicionamiento físico, pero no está para jugar. Lleva mucho tiempo sin jugar”, apuntaron en Picado TV sobre la situación de “Demian”.

¿Qué pasa con Damián Pizarro?

De esta forma, la evolución de Damián Pizarro ha sido importante y nuevamente será convocado ante Boca Juniors. En está ocasión Racing Club visitará al elenco xeneize en La Bombonera este viernes 20 de febrero. Por lo que existe una chance de que pueda recibir el visto bueno y meterse al menos en el banco de suplentes.

Damián Pizarro aún espera por su chance en Racing Club.

Sin embargo, en el programa trasandino no ven con buenos ojos el futuro de Pizarro en Argentina. A tal punto que indica que salvo un milagro, su destino está fuera de Racing.

Publicidad

Publicidad

“Tuvo un gran 2023 en Colo Colo. Se fue tempranamente a Europa pero no le dio. Udinese lo cedió al Le Havre pero no rindió. Se fue solo y vivió con amigos, por ahí comenzaron sus equivocaciones. Salvo que le haga cinco goles a Independiente, Racing no va a pagar los cinco palos. Y si lo compran es para venderlo. No para tenerlo”, sentenciaron.