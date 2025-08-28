Este domingo viviremos una nueva versión del superclásico por la Fecha 22 del Campeonato Nacional, esta vez Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un partido en lo anímico como en lo estadístico, ya que ambos equipos jugándose mucho más que los tres puntos.

Los albos quieren volver a recomponer la hegemonía, que por tantos años mantuvieron frente a los azules, y que se rompió en 2024, rompiendo una maldición de más de 20 años.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. U. de Chile y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por el Superclásico en la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

