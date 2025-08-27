Este viernes comienza la Fecha 22 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Everton vs. Deportes La Serena que se enfrentan este viernes en el Sausalito de Viña del Mar.

Entre los duelos que destacan está el superclásico entre Colo Colo vs. Universidad de Chile, que se jugará este domingo en el Estadio Monumental, duelo en que ambos equipos buscarán sumar para escalar en el Campeonato Nacional.

Programación Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025

JUEVES 28 DE AGOSTO

Everton vs. Deportes La Serena – 19:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 29 DE AGOSTO

Unión La Calera vs. Palestino – 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – por TNT Sports Premium y HBO MAX

ver también Mientras Correa gana 70 millones en Colo Colo, esto cobra Díaz en la U

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX

– 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX O’Higgins vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX

Universidad Católica vs. Cobresal – 17:30 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX

– 17:30 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX Deportes Iquique vs. Deportes Limache – 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 31 DE AGOSTO