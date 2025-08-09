Huachipato derrotó por 1-0 a Unión La Calera en un polémico partido, duelo que abrió la jornada sabatina de la decimonovena fecha de la Liga de Primera, en el estadio CAP de Talcahuano. El resultado del encuentro se definió sobre el final.

Sin embargo, el primer momento clave vino de entrada con la discutida expulsión de Kevin Méndez en La Calera. Los cementeros quedaron con diez jugadores en los 2′ tras una acción en la que Leandro Díaz fue a disputar un balón alto con la cabeza y Méndez entró con la pierna arriba.

Los reclamos caleranos no se hicieron esperar, pero el árbitro Piero Maza mantuvo tajante su decisión tras revisar la jugada en el VAR. El juez consideró que Méndez le entró con la planta del pie a Díaz en la zona de la nuca.

Sin embargo, Huachipato no logró aprovechar la ventaja deportiva, yéndose al descanso con empate sin goles, resultado que se mantuvo por casi toda la segunda fracción.

Segundo tiempo: gol de Huachipato en los minutos finales

Ya en el complemento, a los 83′, Huachipato avisó con un remate desde la frontera del área que Felipe Campos sacó con un cabezazo desde la línea como héroe. Pero el fútbol es impredecible.

Un minuto más tarde, en los 84′, Maximiliano Gutiérrez sacó el centro cerrado y por bajo desde la derecha del ataque de Huachipato, Cris Martínez y el arquero Jorge Peña no dieron con el balón y en su carrera hacia el pórtico el mismo Felipe Méndez empujó sin querer la pelota hacia su propio arco.

Cabe destacar que el centro de Gutiérrez encontró al filo a Cris Martínez, que participa en la juga, pero de manera interna el VAR ratificó la decisión de los árbitros de validar la conquista.

Con el triunfo Huachiparo es noveno en la tabla con 25 puntos, mientras La Calera mantiene una mala racha, peleada totalmente con la victoria, ubicándose decimoprimera con 22 unidades.

La tabla tras Huachipato-La Calera