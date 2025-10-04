Universidad de Chile vuelve este lunes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde comenzará a prepara el partido del lunes 13 de octubre ante Palestino en el estadio Santa Laura, por la Liga de Primera 2025.

El compromiso fue programado en un inusual horario para la jornada laboral, porque será a las 16.00 horas cuando comiencen a jugar fútbol en la Plaza Chacabuco.

Por lo mismo, se preparó un nuevo plan de seguridad para este desafío, donde habrá cambio para el ingreso de los abonados y la hinchada general al reducto en Independencia.

Según informó el medio Emisora Bullanguera, el compromiso recibió luz verde para un aforo de 18 mil espectadores, donde la U espera regresar a los triunfos antes de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús (23 y 30 de octubre).

La U quiere volver al triunfo en el torneo ante Palestino. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué medidas tomó U de Chile vs Palestino?

Universidad de Chile tomó medidas para su próximo partido como local, donde fue programado el lunes 13 de octubre a las 16.00 horas para recibir a Palestino por la Liga de Primera.

Una ellas tiene que ver con los abonados a la empresa Azul Azul, quienes en esta oportunidad deberán canjear su entrada para el Santa Laura, algo que había quedado en el olvido.

Desde el viernes ya está abierta la opción, mientras que el lunes vendrá una preventa para los asociados a una tarjeta auspiciadora de la U.

La venta general quedará para el martes 7 de octubre a contar de las 18.00 horas, donde, a pesar de la mala programación, se espera un buen público en Independencia.

Revisa los detalles: