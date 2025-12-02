La partida de Gustavo Álvarez movió bastante las cosas en Universidad de Chile. Los azules ahora deben planificar el próximo mercado de fichajes buscando también un entrenador, esto luego que el DT avisara que no seguirá al mando del cuadro azul.

Este panorama da por iniciada la danza de nombres en el CDA, donde ya hay varias alternativas dando vueltas para ponerse le buzo de la U. Una de las opciones que más fuerza toma es la de Francisco “Paqui” Meneghini, argentino que actualmente dirige a O’Higgins.

Sin embargo, ya hay información que apunta a que por ahí no irían las tratativas de la U para su próximo DT. Así lo dejó en claro en periodista Cristian Caamaño en Radio Agricultura, donde soltó algunas pistas de quien será el próximo entrenador del bulla.

Revelan pistas sobre el nuevo DT de la U

El periodista primero descartó el nombre de Francisco Meneghini, argumentando que “Paqui no irá a la U. No hay ninguna posibilidad, por el lado del club les gusta, pero no es el nombre que tienen en mente. Ninguna posibilidad”.

“Es un técnico de afuera. Van a buscar un nombre del extranjero. Tienen un nombre que evidentemente gusta mucho, pero lo tengo que mantener en reserva. Yo tengo el nombre chequeado. No está negociado, pero es el nombre que les gusta”, agregó.

Para cerrar, Caamaño avisó que “es un entrenador que gusta mucho en la U y que hoy está dirigiendo en el fútbol argentino. Eduardo Domínguez no es, tampoco Mauricio Pellegrino. Doy una pista: jugó en Chile”.

Nicolás Diez es uno de los candidatos en Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport.

Revisando la lista de entrenadores en Argentina que cumple con esta descripción, y de acuerdo a lo reporteado por RedGol, claramente el nombre en cuestión es Nicolás Díez, quien en el 2011 tuvo un fugaz paso por Ñublense de Chillán y que luego en el 2016 fue asistente de Sebastián Beccacece en la U.

Diez viene de una gran campaña con Argentinos Juniors al otro lado de la cordillera, club con el que logró clasificar a los playoffs en el Apertura y Clausura, sacando además pasajes para la próxima Copa Libertadores 2026.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules jugarán ante Coquimbo Unido hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.