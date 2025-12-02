Tras varios meses de rumores, finalmente Gustavo Álvarez dejará de ser el entrenador de Universidad de Chile para el 2026. El DT argentino avisó que no continuará, obligando a los azueles a tener iniciar el próximo mercado de fichajes buscando un reemplazante.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Francisco Meneghini, actual entrenador de O’Higgins de Rancagua. Los azules iniciarán por estos días las conversaciones con el trasandino, quien está realizando una más que correcta campaña con los celestes.

Además, algo que pocos recuerdan que es que Paqui conoce bastante la interna de la U, ya que tuvo un par de pasos por el CDA que muchos olvidaron hace ya varios años.

El olvidado paso de Meneghini en U de Chile

La historia de Meneghini en el fútbol tuvo un comienzo poco convencional. Siendo apenas un adolescente fue compañero de curso de la hija de Marcelo Bielsa en Rosario, razón por la cual pudo conocer al Loco con 17 años.

Cuando el argentino tomó la dirección técnica de Chile, se trajo a Paqui a trabajar con él como uno de sus analistas y espías de los rivales. Es más, incluso fue parte de la delegación que fue a Sudáfrica para el Mundial del 2010.

Francisco Meneghini fue parte del staff de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Ahí el argentino era analista de videos y “espía” del Loco. | Foto: Photosprt.

Tras esa experiencia formó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli que llegó a Universidad de Chile en el 2011. Ahí también coincidió con Sebastián Beccacece, con quien también trabajaría en Defensa y Justicia e incluso en la Selección Argentina cuando llegó el Casildense.

Con el actual entrenador de la selección ecuatoriana volvió a la U en el 2016, donde Beccacece alcanzó a dirigir por unos pocos meses antes de dejar el cargo por los malos rendimientos del equipo.

Luego de trabajar con Bielsa, Francisco Meneghini se integró al equipo de Jorge Sampaoli. Ahí coincidió con Sebastián Beccacece, con quien después siguió trabajando. | Foto: Photosport.

Finalizado el ciclo de la selección argentina con Sampaoli, Meneghini decidió iniciar su carrera en solitario como entrenador. Con apenas 30 años se hizo cargo de Unión La Calera en noviembre del 2018 y luego tuvo pasos por Audax Italiano, un segundo ciclo por los cementeros, Everton, Defensa y Justicia y ahora en O’Higgins.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.