Colo Colo ya planifica el armado del plantel 2026 tras ratificar a Fernando Ortiz como entrenador del primer equipo. El Cacique ahora debe elegir con cuidado en este mercado de fichajes, sobre todo por los bajos rendimientos que se vieron en este año que nos deja.

Lamentablemente el dinero no abunda en las oficinas del Estadio Monumental. La plata despilfarrada obliga a tener que se inteligentes en la búsqueda de jugadores, aprovechando las oportunidades que te pueda brindar este mercado.

En ese sentido, hay un nombre más que interesante que fue ofrecido al Cacique para el próximo año. Viene de una muy buena campaña en el fútbol chileno, anotándole incluso un gol a los albos que fácilmente pudo ser de lo mejor que se vio en el año en nuestro balompié.

Ofrecen a Colo Colo a delantero revelación del fútbol chileno

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, en las últimas horas a las oficinas del Estadio Monumental se ofreció el nombre de César Munder. El delantero de 25 años finaliza contrato este mes luego de tres años y medio en Cobresal.

César Munder ha tenido campañas más que interesantes en Cobresal en estos años. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Photosport.

“Si bien el puesto no es una prioridad actual en el Cacique, ya que en los Albos están barajando otras opciones, dentro de la dirigencia les parece interesante el nombre del jugador que fue formado en Universidad Católica”, detalló el mencionado medio.

César Munder en esta temporada 2025 jugó un total de 31 partidos con Cobresal, siendo 27 por la Liga de Primera y cuatro en la Copa Chile. Anotó siete goles y dio tres asistencias en 2434 minutos de acción.

Se espera que el nombre del nacido en Cuba y otros más se analicen este viernes 19 de noviembre, donde el directorio de Blanco y Negro se volverá a juntar para seguir planificando lo que será la temporada 2026.

