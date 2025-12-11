Un día importante fue este miércoles para Colo Colo, porque el directorio de Blanco y Negro ratificó la permanencia del entrenador Fernando Ortiz en el cargo.

El contrato del Tano será respetado y se queda como director técnico del Cacique para 2026, pese a que no cumplió el objetivo de clasificar al equipo a la Copa Sudamericana.

Además, se confirmó la salida de cuatro jugadores que terminaron sus contratos, porque ya no son parte de Colo Colo los defensores Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

El precario monto de Colo Colo para realizar fichajes

Colo Colo tiene que modificar gran parte del plantel de cara a la temporada venidera, debido a que tendrá muchas bajas por mal rendimiento.

Pese a que el Cacique tiene que limpiar el plantel, el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, tendrá que hacer milagros, debido a que no tienen muchos recursos para los fichajes.

“El tema económico está muy, pero muy complicado. Si este año se destinaron cerca de US$ 4 millones en la conformación del plantel, para 2026 con suerte será uno“, le dijo un director de la concesionaria a El Mercurio.

Colo Colo tendrá pocas opciones en el mercado y apenas destinará un millón de dólares para realizar movimientos en el mercado de fichajes.

