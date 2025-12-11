Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para sus nuevos fichajes

El cuadro albo vive una crisis financiera y no podrá hacer grandes contrataciones de cara a la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo no tiene dinero para fichajes.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo no tiene dinero para fichajes.

Un día importante fue este miércoles para Colo Colo, porque el directorio de Blanco y Negro ratificó la permanencia del entrenador Fernando Ortiz en el cargo.

El contrato del Tano será respetado y se queda como director técnico del Cacique para 2026, pese a que no cumplió el objetivo de clasificar al equipo a la Copa Sudamericana.

Además, se confirmó la salida de cuatro jugadores que terminaron sus contratos, porque ya no son parte de Colo Colo los defensores Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Colo Colo sorprende y toma inesperada decisión con Fernando Ortiz tras su pésimo cierre de año

ver también

Colo Colo sorprende y toma inesperada decisión con Fernando Ortiz tras su pésimo cierre de año

El precario monto de Colo Colo para realizar fichajes

Colo Colo tiene que modificar gran parte del plantel de cara a la temporada venidera, debido a que tendrá muchas bajas por mal rendimiento.

Pese a que el Cacique tiene que limpiar el plantel, el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, tendrá que hacer milagros, debido a que no tienen muchos recursos para los fichajes.

Publicidad
Fernando Ortiz no se mueve de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernando Ortiz no se mueve de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El tema económico está muy, pero muy complicado. Si este año se destinaron cerca de US$ 4 millones en la conformación del plantel, para 2026 con suerte será uno“, le dijo un director de la concesionaria a El Mercurio.

Colo Colo tendrá pocas opciones en el mercado y apenas destinará un millón de dólares para realizar movimientos en el mercado de fichajes.

Publicidad
Mercado de pases: Gabriel Arias dejaría pagando a Colo Colo para jugar con Lionel Messi

ver también

Mercado de pases: Gabriel Arias dejaría pagando a Colo Colo para jugar con Lionel Messi

Lee también
Mosa le para los carros a Vidal tras ratificar a Ortiz como DT
Colo Colo

Mosa le para los carros a Vidal tras ratificar a Ortiz como DT

¿Se va? Vidal es el gran perdedor en Colo Colo tras confirmación de Ortiz
Colo Colo

¿Se va? Vidal es el gran perdedor en Colo Colo tras confirmación de Ortiz

¡Oficial! Colo Colo toma inesperada decisión con Fernando Ortiz
Colo Colo

¡Oficial! Colo Colo toma inesperada decisión con Fernando Ortiz

Club que ya amargó a Colo Colo ahora les robaría a Gabriel Arias
Colo Colo

Club que ya amargó a Colo Colo ahora les robaría a Gabriel Arias

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo