La aventura de la selección chilena Sub 20 en el Mundial de nuestro país llegó a su triste final. El equipo de Nicolás Córdova fue vapuleado por un rotundo 4-1 ante México en Valparaíso, marchándose de manera deshonrosa del torneo en la ronda de octavos de final.

Lamentablemente hay muy poco que destacar en este equipo de la rojita, sobre todo pensando en la promoción de algunos jugadores para el equipo adulto. El equipo no anduvo y esto sin duda se verá reflejado en las próximas nóminas pensando en el proceso para el 2030.

Sin embargo, hay un jugador en particular que se robó las miradas en estas semanas. Se integró recién unas semanas antes de debut mundialista y todavía tiene la opción de jugar para Argentina. No obstante, dejó en claro sus ganas de querer jugar por la adulta de Chile.

El jugador de la Sub 20 que quiere su revancha en la adulta

Hablamos de Lautaro Millán, volante que actualmente juega en Independiente. Tras la derrota habló con la señal de DSports, donde aseguró que “me voy dolido, porque vine para pelear cosas importantes”.

Lautaro Millán fue de los pocos jugadores rescatables de la selección chilena Sub 20 en este Mundial. | Foto: Photosport.

“Este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos. En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta”, agregó.

Para cerrar, el nacido en Bahía Blanca afirmó que “si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova): si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile”.

Los números de Lautaro Millán en el Mundial Sub 20

El jugador de 20 años jugó los cuatro partidos de la Roja en este Mundial Sub 20, donde aportó con un gol y una asistencia en 331 minutos de acción.