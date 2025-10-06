Universidad de Chile sigue sin saber de triunfos en la Copa Libertadores Femenina 2025, luego de disputar el segundo encuentro de la fase de grupos que terminó sin goles ante Libertad de Paraguay.

Las Leonas, que son dirigidas por el técnico Cristóbal Jiménez buscaban sumar su primer triunfo, luego de que en la primera fecha también dejaron el marcador en blanco ante Nacional de Uruguay.

Esta vez fue en el estadio Florencio Sola, donde es local Banfield, donde las azulas nuevamente no pudieron imponer sus términos, para cerrar en un nuevo empate.

Con este marcador tendrán que esperar la última fecha donde tendrá que chocar ante las punteras del grupo, Deportivo Cali, para ver si alcanzan uno de los dos puestos a los cuartos de final.

Foto: U de Chile.

¿Qué tiene que hacer U de Chile para clasificar?

El plantel de Universidad de Chile femenino sigue sin mover las redes en el plano internacional, donde consiguió el segundo punto en la tabla de posiciones que las deja en tercer lugar de su zona.

Con esto, la U tendrá que buscar su clasificación ante las colombianas, que se han visto superioras en el grupo, teniendo en cuenta que en el otro partido chocarán Libertad (2 puntos) y Nacional (1 punto).

El partido se jugará el jueves 9 de octubre a las 16.00 horas, donde Las Leonas conocerán su destino final en la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones:

