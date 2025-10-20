Leyenda de Colo Colo dice lo que nadie se atreve sobre el pésimo momento albo: “Es hora que…”

La campaña de Colo Colo cada día que pasa es peor en 2025 y este domingo sumó una nueva derrota, ya que se inclinó ante el líder Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

Los albos fueron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso con la ilusión de sumar una victoria y bajar al puntero, sin embargo, los Piratas pegaron una vez y ganaron 1-0 con el gol de Bruno Cabrera.

La derrota deja al equipo de Fernando Ortiz muy complicado en la tabla de posiciones, porque sigue en el octavo lugar a cuatro puntos de Cobresal, por ahora sin clasificación a copas internacionales.

La furia de ex Colo Colo por el momento albo

La situación de Colo Colo es muy mala. Blanco y Negro armó un plantel para ganarlo todo y no va a ganar nada, situación que tiene molesto a un histórico albo.

El ex jugador y también asistente técnico de Mirko Jozic en el Cacique, Eddio Inostroza, conversó con RedGol y simplemente pidió que se acabe de una vez por todas el año para los albos.

“No podemos ser complacientes con Colo Colo, por mucho que le tengamos cariño al club, no se puede, uno está viendo los malos rendimientos, los malos resultados, todo. Yo creo que es hora que se termine el año, desgraciadamente“, señaló el popular Yeyo.

Colo Colo sumó otra derrota. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Yo no acuerdo en el último tiempo que Colo Colo haya estado tan desnivelado, tan desmejorado, tan dudoso. Hay que esperar qué van a hacer el próximo año, tienen que traer jugadores en varios puestos, donde vienen marcando una notoria debilidad”, cerró.

Colo Colo jugará en la próxima fecha ante Deportes Limache en el estadio Nacional, totalmente obligado a ganar para seguir peleando por un cupo a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.