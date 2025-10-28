Es tendencia:
Copa Sudamericana

Fue compañero del Mago Valdivia, le anotó dos goles a Colo Colo y ahora va por la Sudamericana

Cuatro equipos están a tan solo un paso de la final de la Copa Sudamericana. Algunos tienen el favor de la localía.

Por Jose Arias

El brasileño busca dejar al Mineiro en la final.
Se juega la definición de una de las semifinales de Copa Sudamericana. Si bien la atención está puesta en Universidad de Chile y su visita a Lanús, este martes se define quién será el primer finalista del torneo que ganó el Romántico Viajero en 2011.

Frente a frente estarán el Atlético Mineiro e Independiente del Valle. Los primeros tienen cierta ventaja, ya que, en la ida, jugada en Sangolquí, consiguieron un empate en los últimos minutos. Esto dejó a su técnico, Jorge Sampaoli, saltando en una pata.

El que marcó la anhelada igualdad fue Eduardo Pereira Rodriguez, más conocido como Dudu, delantero que llegó este año al Mineiro y que tiene un largo recorrido por distintos clubes brasileños y en el extranjero.

El récord que Lucas Assadi le pelea palmo a palmo a Eduardo Vargas en la Copa Sudamericana

Compañero de Valdivia y goles a Colo Colo

Quizás, el nombre de Dudu no diga mucho. Pero, lo cierto, es que fue compañero de Jorge Valdivia, en su segunda etapa en el Palmeiras. El Mago dejó el equipo en junio de 2015, mientras que el brasileño llegó a inicios de ese año.

Pero, no es la única cercanía con Chile. Además, Dudu es parte de un recuerdo triste para Colo Colo. Vistiendo la del Palmeiras, le hizo dos goles al Cacique en una de las mejores Libertadores que ha hecho este último tiempo.

Hablamos de la Copa Libertadores 2018, cuando Colo Colo avanzó hasta cuartos de final, luego de vencer a Corinthians en octavos. En esta instancia, cayó inapelablemente en los dos partidos, por el mismo marcador, 2-0. Además, en los dos encuentros marcó el propio Dudu.

Dudu marcó el gol del empate ante Independiente del Valle | Getty Images

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta de Sudamericana entre Mineiro e Independiente del Valle?

Este duelo se jugará este martes 28 de octubre a las 21:30 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

Programación Copa Sudamericana 2025: Horarios y dónde ver los partidos de vuelta de semifinales

