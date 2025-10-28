Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Ni Harold, ni Jeanette Jara: el candidato presidencial que apareció en el Monumental para ver a Colo Colo

Período electoral y Colo Colo, como siempre, atrae a personajes de todo el espectro político. Esta vez, le tocó a uno nuevo.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo empató con el Tomate Mecánico con un candidato a presidente en las tribunas.
© PHOTOSPORTColo Colo empató con el Tomate Mecánico con un candidato a presidente en las tribunas.

Colo Colo atrae multitudes. Desde todos los sectores sociales, bandos políticos y creencias religiosas, se conforma una gran diversidad de actores que pululan en torno al cuadro albo. Este fin de semana, no fue la excepción.

El Cacique se jugaba una chance importante. Resulta que el cuadro dirigido por Fernando Ortiz se quiere meter en la Copa Sudamericana y, para eso, no quiere perderle pisada a Cobresal.

Sin embargo, este fin de semana jugó en contra de las pretensiones albas. Y no por resultados ajenos, sino también por el increíble empate del Albo, cuando ganaba 2-0 ante Deportes Limache.

Aseguran que Maximiliano Falcón es una de las claves y “responsable” de la mala campaña de Colo Colo

ver también

Aseguran que Maximiliano Falcón es una de las claves y “responsable” de la mala campaña de Colo Colo

Visita ilustre

Uno de los que vio en primera fila el paupérrimo empate de Colo Colo fue un candidato presidencial. Se trató de hacer el indiferente ante las cámaras, pero de todas maneras fue fotografiado en pleno partido del Cacique.

Se trata de Franco Parisi, fundador del Partido de la Gente, que peleará por la banda presidencial en las elecciones de noviembre. El candidato llegó de lo más coloquial a Macul para ver la igualdad ante Deportes Limache.

¿Mala suerte o buena? Hay que decir que, al parecer, dio más mala que buena. Con un partido casi ganado, un gol a los seis minutos de descuento desató el terror entre los hinchas del Cacique. Es como ir punteando en las encuestas y después no salir ni tercero.

Publicidad
o

o

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el domingo 16 de noviembre de 2025. Si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta, la segunda vuelta está programada para el domingo 14 de diciembre de 2025.

La gran polémica que hace arder la definición de la Primera B: “Empañan la fiesta del fútbol…”

ver también

La gran polémica que hace arder la definición de la Primera B: “Empañan la fiesta del fútbol…”

Lee también
Bicampeón albo defiende a Correa de las críticas: "No es canchereo"
Colo Colo

Bicampeón albo defiende a Correa de las críticas: "No es canchereo"

"Colo Colo es un partido más, que la U gane la Sudamericana"
Chile

"Colo Colo es un partido más, que la U gane la Sudamericana"

Tano Ortiz se viste de antibrujo y se distancia de Almirón en Colo Colo
Colo Colo

Tano Ortiz se viste de antibrujo y se distancia de Almirón en Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense por Liga de Primera?
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense por Liga de Primera?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo