Colo Colo atrae multitudes. Desde todos los sectores sociales, bandos políticos y creencias religiosas, se conforma una gran diversidad de actores que pululan en torno al cuadro albo. Este fin de semana, no fue la excepción.

El Cacique se jugaba una chance importante. Resulta que el cuadro dirigido por Fernando Ortiz se quiere meter en la Copa Sudamericana y, para eso, no quiere perderle pisada a Cobresal.

Sin embargo, este fin de semana jugó en contra de las pretensiones albas. Y no por resultados ajenos, sino también por el increíble empate del Albo, cuando ganaba 2-0 ante Deportes Limache.

Visita ilustre

Uno de los que vio en primera fila el paupérrimo empate de Colo Colo fue un candidato presidencial. Se trató de hacer el indiferente ante las cámaras, pero de todas maneras fue fotografiado en pleno partido del Cacique.

Se trata de Franco Parisi, fundador del Partido de la Gente, que peleará por la banda presidencial en las elecciones de noviembre. El candidato llegó de lo más coloquial a Macul para ver la igualdad ante Deportes Limache.

¿Mala suerte o buena? Hay que decir que, al parecer, dio más mala que buena. Con un partido casi ganado, un gol a los seis minutos de descuento desató el terror entre los hinchas del Cacique. Es como ir punteando en las encuestas y después no salir ni tercero.

