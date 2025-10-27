Este portero sorprendió en la alineación titular de Cobresal, que venció a la Unión Española y le dio un golpecito más a Colo Colo en la lucha por un boleto internacional. Pudo ser un villano, pues cometió una falta dentro del área. Pero se hizo héroe en esa misma acción.

La jugada que le dio el remate desde los 12 pasos al cuadro visitante tuvo a Kevin Contreras como iniciador. El carrilero derecho fue hacia adentro e intentó un pase profundo para el delantero argentino Franco Ratotti. Pero el zaguero central José Tiznado alcanzó a desviar la pelota.

Aunque no lo suficiente para alejarla del control de Ratotti, quien la tomó con ventaja en dirección a la portería. Fue entonces que se encontró de frente con el golero Alejandro Santander, quien fue titular en desmedro del experimentado ecuatoriano Jorge Pinos.

Pocos minutos antes de esa infracción sobre el ex Unión Santa Fe, Santander había despejado de forma muy sólida un potente remate de Ariel Uribe. Con esa barrida, al árbitro Héctor Jona no le quedó ninguna duda. Rápidamente indicó el punto penal. Y le mostró la tarjeta amarilla al golero de 22 años.

Así fue Alejandro Santander en ese achique ante Franco Ratotti. (Captura TNT Sports).

Pero la respuesta de Santander al remate de Pablo Aránguiz fue inesperada. Sorprendió a todos los asistentes al estadio El Cobre. “Extraordinario el portero que se redime de su error”, describió el relator de TNT Sports Rodrigo Sandoval. Tenía mucha razón.

El espectacular manotazo de Alejandro Santander al penal de Pablo Aránguiz. (Captura TNT Sports).

El meta surgido en las inferiores de los Mineros voló y desvió la pelota de manera impecable. Por si eso fuera poco, su equipo ganó 1-0 gracias al solitario tanto del argentino Félix Triñanes. “Fue un partido lindo. De primera fue el penal y todo eso, pero después se solucionó. Se ha trabajado bien y hay que seguir”, dijo Santander a TNT Sports.

Santander saca pecho por Cobresal en la carrera ante Colo Colo por un boleto internacional

Alejandro Santander pudo evitar el gol en la portería de Cobresal, aunque sobre la hora estuvo a punto de dejar todo como una buena oportunidad para Colo Colo, que quedó obligado a vencer a Deportes Limache. Una mala salida del portero casi costó el empate.

Pero su compañero Aarón Astudillo sacó un balón desde la raya, literalmente. El ex lateral derecho de Universidad Católica festejó su acción como si hubiera anotado un gol. Claramente, por el momento en que ocurrió, fue muy similar a eso. Quizá mejor incluso.

La acción de Aarón Astudillo que salvó la victoria de Cobresal. (Captura TNT Sports).

Eso sí, las dificultades las imaginaba Santander. “Sabíamos que sería un partido difícil, teníamos claro la calidad de jugadores que tiene al medio Unión Española, pero se sacó adelante. A seguir ahí en la lucha”, manifestó el portero, quien espera afianzarse como titular en los albinaranjas. También le mandó saludos a Graneros y Puente Alto, dos lugares que guarda entrañablemente.

Por tercera vez en la Liga de Primera 2025, el golero jugó en el primer equipo cobresalino, que tuvo en la banca a un experimentado ecuatoriano. “Siempre hacemos ese trabajo, el profe nos dice que Pinos y Santander tienen que estar preparados siempre”, cerró. Y ya mira hacia un nuevo desafío con el equipo que adiestra Gustavo Huerta.

Así quedó Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal se ubica en el 7° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2025. Con 25 partidos disputados le sacó siete puntos a Colo Colo, que tiene un juego menos.

