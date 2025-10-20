La grave acusación que genera impacto en el fútbol chileno: “Lo digo abiertamente…”

Colo Colo no puede levantar cabeza y sumó una nueva derrota en la Liga de Primera, ahora a manos del sólido líder Coquimbo Unido, que se impuso en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Los albos siguen entrampados en el octavo lugar de la tabla de posiciones y no pueden dar el salto, el cual necesitan para así al menos clasificar a la Copa Sudamericana.

El rival del Cacique en la disputa por un cupo internacional es Cobresal, que está sobre Colo Colo por cuatro puntos y vienen de caer ante Deportes Limache.

Grave acusación de Gustavo Huerta salpica a Colo Colo

El entrenador de los Mineros, Gustavo Huerta, reaccionó molesto tras la derrota ante los limachinos y apuntó a que existe una campaña en contra de su equipo, para así favorecer a Colo Colo.

“(Limache) fue superior, con más razón el segundo tiempo con superioridad numérica. Se nos notó la falta de fútbol, competencia y ritmo futbolístico. Se lo dije a los jugadores, no bajar en confianza, era natural después de más de un mes sin tener un partido”, dijo en primera instancia el DT.

Grave acusación de Gustavo Huerta. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando. Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos. Lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, aseguró un enojado Gustavo Huerta.

Cobresal en la próxima fecha se medirá ante Unión Española, mientras que Colo Colo jugará con Limache, en la cerrada lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.