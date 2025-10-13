Miguel Ramírez no dudó en aceptar el fichaje de un delantero argentino que venía a préstamo para integrarlo al plantel estelar de la Unión Española, que tiene como principal objetivo mantener la categoría. En pos de aquella meta, el cuadro hispano logró una victoria clave.

Venció por 4-2 al estadio Santa Laura y tuvo una participación muy destacada de este ariete de 20 años que llegó cedido desde Unión Santa Fe. Las referencias son para Franco Ratotti, quien anotó la apertura de la cuenta contra los Acereros. También aportó una asistencia para Ignacio Jeraldino.

Después de esta victoria, que le permitió a los hispanos salir de la zona de descenso directo, el Cheíto Ramírez fue muy halagüeño con Ratotti. “Las características que vimos en él en sus partidos nos gustaron y llamaron la atención. Podía ser el complemento ideal para tener a Jeraldino a su lado”, dijo el DT del cuadro de Plaza Chacabuco.

Franco Ratotti le pasó la pelota entre las piernas al portero de Huachipato y abrió el marcador. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ser una dupla que presiona, fuerte, va al espacio. Se pueden complementar de buena manera para hacer goles. Ha pasado el tiempo, se han complementado bien, han hecho goles y eso es importante para ellos. Ratotti es un jugador joven que hace sus primeras armas”, manifestó el entrenador sobre el ariete trasandino. Y dejó una comparación que le calza a todos los futbolistas chilenos.

ver también Capitán de Unión Española recuerda al Coto Sierra tras una victoria clave ante Huachipato

Miguel Ramírez deja cruda reflexión por Franco Ratotti, el argentino que despunta en Unión Española

Para Miguel Ramírez, el ejemplo del argentino Franco Ratotti en la Unión Española sirve para marcar la diferencia con el país vecino. “Viene con otra cabeza, otra experiencia y otra formación. En Argentina maduran mucho más rápido los jugadores que en Chile”, admitió el ex DT de Deportes Iquique.

Publicidad

Publicidad

Miguel Ramírez da indicaciones ante el Huachi. (Felipe Zanca/Photosport).

“Tenemos que apuntar a eso: que nuestros futbolistas maduren lo más rápido posible. Ellos necesitan jugar, jugar, jugar. Sobre todo en cadetes. Y que no tengan 30 partidos en el año, que sean 60 o 70″, fue el deseo que planteó el otrora zaguero central del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Franco Ratotti y toda la Unión Española festejan el golazo de Pablo Aránguiz. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Un tema que urge sobremanera en suelo nacional, sobre todo después del Mundial Sub 20 que disputó la selección chilena de Nicolás Córdova, que se despidió del certamen con una goleada sufrida ante México y tres derrotas en cuatro partidos. “Que tengan rodaje y vivan la experiencia de competir constantemente”, manifestó Miguel Ramírez, que en la fecha 25 visitará a Cobresal junto a los hispanos.

ver también El tirón de orejas de Miguel Ramírez en una complicada Unión Española: “El entrenador no puede…”

Así va Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española salió del descenso directo gracias a la victoria frente a Huachipato en la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad