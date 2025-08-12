Unión Española recibió al menos a tres jugadores cortados por la U de Chile en el mercado invernal de fichajes de 2025. El cuadro hispano le sacó el máximo rédito a la ventana de traspasos e incorporó a seis jugadores a pesar de que la normativa permitía sólo tres.

Uno fue Fabricio Formiliano, el zaguero central uruguayo que terminó su contrato con el Bulla. Y los otros dos fueron dos jugadores Sub 21 que se sumaron a préstamo: el defensor central venezolano Bianneider Tamayo y el extremo zurdo Renato Huerta.

Sobre la hora del cierre, el cuadro de colonia logró la incorporación de un atacante de 20 años a préstamo desde Unión Santa Fe de Argentina. Se trata de Franco Ratotti, quien firmó su primer contrato profesional en el Tatengue antes de su desembarco en el estadio Santa Laura.

Franco Ratotti, refuerzo de última hora en Unión Española. Tiene 20 años y es argentino. (Foto: Unión Española).

“Es un jugador que llegó el viernes y ya está a disposición del equipo, liberado. Podemos contar con él. Es joven, viene a aportar”, dijo Miguel Ramírez, quien espera añadirle presión a Ignacio Jeraldino, el centrodelantero titular del equipo. Y visó el arribo de Ratotti.

DT de Unión Española recuerda a los cortados de la U de Chile para hablar de Franco Ratotti

Es un hecho que Miguel Ramírez tiene buena opinión de los jugadores que U de Chile puso entre los cortados y llegaron a reforzar a Unión Española. También la tiene de Franco Ratotti, aunque el trasandino todavía no tiene su estreno oficial. Pero ya está habilitado si es que el DT así lo quiere.

“Llegó a darle competitividad al equipo y a entregarse tal cual lo hace Renato Huerta, Tamayo, que son jugadores jóvenes que vinieron a aportar”, expuso el ex director técnico de Deportes Iquique, precisamente el rival de turno de los hispanos en una especie de final por evitar el descenso directo.

Bianneider Tamayo y Renato Huerta le han servido mucho a Miguel Ramírez para subir el nivel del equipo. (Foto: Unión Española SADP).

Le deseó un buen desempeño a Ratotti. “Esperamos que tenga un buen semestre y nos pueda entregar lo que nos está faltando”, dijo Ramírez en clara alusión a la falta de gol. En la Liga de Primera, el artillero es Pablo Aránguiz con seis tantos, mientras que Jeraldino ha convertido tres dianas en 17 partidos ligueros.

