Luego de la derrota ante Deportes Limache por la fecha 24 de la Liga de Primera, Gustavo Huerta sacó la voz para insinuar ayuditas diferentes a favor de Colo Colo. El experimentado director técnico no lo dijo literalmente. Pero lo dio a entender con una frase que provocó impacto en el fútbol chileno.

“No hay que ser ilusos y lo digo abiertamente: sabemos quién está detrás de nosotros”, dijo el experimentado DT ovallino. Se refería al más cercano perseguidor que tienen los albinaranjas en la tabla de posiciones: el Cacique, que tiene cuatro puntos menos que los Mineros.

En ese contexto, Víctor Rivero fue consultado por eso en la radio Agricultura. El DT del Tomate Mecánico reconoció a Huerta como un gran referente. “Conversamos después del partido con el profe, tenemos un cariño especial. Fue uno de mis profesores en el INAF. Nos felicitó y nos hizo saber de que no merecíamos estar en esta situación”, dijo el estratego.

Gustavo Huerta sale decepcionado tras perder ante Deportes Limache. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Fue justo el partido, tuvo que ser por una mayor diferencia. Nos ha tocado convivir con esto 24-25 fechas. Siempre será más fácil equivocarse para Limache. El domingo nos cobraron nuestro segundo penal después de 33 partidos”, aseguró Rivero en el programa Puntapié Inicial.

Publicidad

Publicidad

ver también Deportes Limache se defiende por la movida de escritorio que remece la Copa Chile: “No tendría cara”

Entrenador de Limache en desacuerdo con Huerta y anticipa visita a Colo Colo

El estratego de Deportes Limache tiene varios argumentos para ir contra la opinión de Huerta, quien dejó un manto de duda sobre Colo Colo y los arbitrajes que vendrán. “Tenemos el caso del partido con Católica en Sausalito”, dijo Víctor Rivero.

“Cuando le ganábamos a Coquimbo por el campeonato. Pero sabíamos a qué íbamos este año”, aseguró Rivero, quien tenía clarísimas las dificultades que habría para el Tomate Mecánico en la élite del fútbol chileno, categoría que disputa por primera vez en su historia.

Víctor Rivero afina detalles para visitar a Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

De todas formas, el DT del cuadro limachino tiene un valor especial la visita al Cacique. “Para nosotros es bueno ganar o rescatar un empate. Quedaríamos invictos con Colo Colo en nuestro primer año en la división con cuatro partidos jugados”, sentenció Rivero, quien tiene en la mira al Cacique de Fernando Ortiz.