Más allá de que el empate 2-2 que Deportes Limache le sacó a Colo Colo en el Estadio Nacional aleja a los albos de su opción de clasificar a copas internacionales para la temporada 2026, se confirma un hecho que ya no es casualidad.

En los 100 años de historia que tiene el Cacique, podía presumir ante todos los equipos del fútbol chileno que tenía supremacía ante ellos en el total de los partidos que disputó, incluso ante Cobreloa que por mucho tiempo fue su máximo “verdugo”.

Sin embargo, por muy increíble que parezca, en el 2025 apareció Limache, que en su primera temporada en la máxima categoría de nuestro balompié puede presumir que es el único de todos los tiempos que no registra derrotas ante Colo Colo. Y va más allá.

La pésima racha que Colo Colo estira ante Limache

El histórico primer encuentro de los “tomateros” como equipo de Primera División fue precisamente ante el último campeón, el 30 de enero en el Estadio Monumental por Copa Chile, donde rescató un empate por 2-2 que marcaría el camino en el presente año.

Luego, en una curiosidad clásica de nuestro fútbol, en un espacio de ocho días, Limache se enfrentó a Colo Colo dos veces en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota. La primera fue por Liga de Primera, en la 10° fecha, con victoria por 1-0 con gol de Daniel “Popín” Castro.

A la semana siguiente, los cerveceros le propinaron una goleada histórica a los albos por 4-1 que confirmaba su supremacía histórica, la cual sólo vino a ratificarse en la última jornada, con la igualdad por 2-2 en el Estadio Nacional. Menos mal ya no se enfrentan más este 2025.

Los números en el historial