Pitazo final en Coquimbo, con triunfo pirata, y en Colo Colo los ánimos quedaron encendidos por el tropezón en el puerto. Es que el equipo resignó importantes puntos rumbo a Copa Sudamericana.

Y el primer albo en tomar la palabra fue Fernando Ortiz, el DT que sumó su segunda derrota en tres partidos oficiales al mando del club. Sin guardarse nada, el entrenador mostró su molestia por lo visto en cancha.

Y para sorpresa de todos, de autocrítica tuvo poco el estratega, ya que en el inicio de sus descargos le cayó al rival. Firme con su postura, el argentino dijo que su equipo mereció más en el Francisco Sánchez Rumoroso.

La “autocrítica” del Tano Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz sorprendió a la prensa presente en Coquimbo con sus dichos post derrota de Colo Colo. El DT aseguró que su equipo no fue inferior a los piratas consumado el 1-0 en el puerto.

Coquimbo y su jerarquía para vencer a Colo Colo /Photosport

“Es un tema a pensar. Fuimos protagonistas en el primer tiempo y en el segundo, con lo que sabíamos que era el rival, con muy poco para mí se llevan los tres puntos”, aseguró el DT albo.

Respecto al momento que vive el Cacique, el entrenador argentino golpeó la mesa diciendo que “en lo físico no soy tanto de hacer hincapié si influye o no, quizás en el momento anímico no es lo correcto”.

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso es preocupante. Es una derrota y debíamos sumar para los objetivos, no sumamos (ante Coquimbo), pero quedan fechas restantes para eso”, cerró.