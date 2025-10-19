Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Fernando Ortiz acusa que Coquimbo hizo poco ante Colo Colo: “Somos el mejor y único grande del país”

El entrenador albo se molestó tras la caída en el puerto y le dio duro a su rival por la forma en que abrochó los tres puntos.

Por Nelson Martinez

Colo Colo y duro tropezón en el puerto.
© Photosport.Colo Colo y duro tropezón en el puerto.

Pitazo final en Coquimbo, con triunfo pirata, y en Colo Colo los ánimos quedaron encendidos por el tropezón en el puerto. Es que el equipo resignó importantes puntos rumbo a Copa Sudamericana.

Y el primer albo en tomar la palabra fue Fernando Ortiz, el DT que sumó su segunda derrota en tres partidos oficiales al mando del club. Sin guardarse nada, el entrenador mostró su molestia por lo visto en cancha.

Y para sorpresa de todos, de autocrítica tuvo poco el estratega, ya que en el inicio de sus descargos le cayó al rival. Firme con su postura, el argentino dijo que su equipo mereció más en el Francisco Sánchez Rumoroso.

La “autocrítica” del Tano Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz sorprendió a la prensa presente en Coquimbo con sus dichos post derrota de Colo Colo. El DT aseguró que su equipo no fue inferior a los piratas consumado el 1-0 en el puerto.

Coquimbo y su jerarquía para vencer a Colo Colo /Photosport

Coquimbo y su jerarquía para vencer a Colo Colo /Photosport

“Es un tema a pensar. Fuimos protagonistas en el primer tiempo y en el segundo, con lo que sabíamos que era el rival, con muy poco para mí se llevan los tres puntos”, aseguró el DT albo.

Publicidad

Respecto al momento que vive el Cacique, el entrenador argentino golpeó la mesa diciendo que “en lo físico no soy tanto de hacer hincapié si influye o no, quizás en el momento anímico no es lo correcto”.

¿Mufa? La camiseta de “Coquimbo campeón” que pisotea a Colo Colo en pleno estadio

ver también

¿Mufa? La camiseta de “Coquimbo campeón” que pisotea a Colo Colo en pleno estadio

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso es preocupante. Es una derrota y debíamos sumar para los objetivos, no sumamos (ante Coquimbo), pero quedan fechas restantes para eso”, cerró.

Lee también
El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."
Colo Colo

El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."

Ortiz recibe un llamado de alerta en Colo Colo: "No encuentra solución"
Colo Colo

Ortiz recibe un llamado de alerta en Colo Colo: "No encuentra solución"

Guarello destroza a Colo Colo tras fea derrota ante Coquimbo
Colo Colo

Guarello destroza a Colo Colo tras fea derrota ante Coquimbo

"Agachar la cabeza...": la fuerte crítica de Vicho Pizarro
Colo Colo

"Agachar la cabeza...": la fuerte crítica de Vicho Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo