Con una gran campaña en Coquimbo Unido este 2025, uno de los más experimentados del plantel que sueña con el título es Alejandro Camargo. Y en la previa del partido ante Colo Colo, el volante repasó repudiable hecho vinculado a los albos.

Es que bien recuerdan en el Cacique la Promoción del 2021, donde se jugaron la permanencia en Primera ante U de Concepción. Ahí, el “Pela”, como apodan a Camargo, era el capitán del Campanil.

Finalmente el equipo forero descendió a Primera B, pero con polémica. Lo que figuraba como rumor, el propio jugador terminó por confirmar y desclasificó las amenazas sufridas por barristas albos a su familia.

El duro relato de Camargo al recordar a Colo Colo

En el programa Te Quiero Ver, de TNT Sports, Alejandro Camargo contó detalles de las repudiables amenazas sufridas a nivel familiar para que junto a la U de Concepción se dejara perder en el duelo de Promoción ante Colo Colo.

Camargo y el recordado partido ante los albos /Photosport

“Termina el partido, nos va como nos fue, descendemos y me habla mi señora después. Me dice ‘mira Pela, me mandaron un mensaje el día anterior amenazándome'”, partió contando el actual hombre de Coquimbo.

Ahí, el ex U de Conce sigue con el relato de su señora, donde ella le contó que “me mandaron una foto a Facebook con un arma en la mesa y decía que si nosotros ganábamos, les iban a llenar de agujeros como un colador”.

El gol de la salvación en Colo Colo /Photosport

En ese entonces, Colo Colo celebró en cancha tras recordado gol de Pablo Solari, que significó seguir en Primera División tras un partido que sigue dando que hablar en sus jugadores.

