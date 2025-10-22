Por esas cosas que tiene el fútbol, O’Higgins podría ver en su casa la consagración de Coquimbo Unido, el inminente campeón de la Liga de Primera 2025. Como en esta fecha, la 25, también se desarrollará el Clásico Universitario, finalmente la ANFP ajustó el horario original del partido entre celestes y aurinegros.

En primera instancia, el partido estaba pactado para el sábado 25 de octubre. Pero finalmente quedó para el domingo 26 a las 18:30 horas. Una determinación que no gustó para nada en la interna del Capo de Provincia. Así lo denunció el presidente, Pablo Hoffmann.

“Quiero agradecer la voluntad y disposición de la autoridad política regional y de carabineros, que se vieron envueltos en un problema ocasionado por un capricho de la ANFP. Y quiero dejar en claro que como club queríamos que se respetara la hora original”, aseguró Hoffmann.

Pablo Hoffmann evidenció la molestia de O’Higgins por la modificación horaria del partido en la fecha 25. (Javier Salvo/Photosport).

El cuadro celeste tenía algunos planes. “Habíamos preparado una serie de actividades para presentar a nuestra gente un estadio recién remozado a una hora que creíamos que era la adecuada. Sin embargo esto fue cambiado”, detalló el directivo.

Tiene razón: el estadio El Teniente fue refaccionado en pos de participar como sede en el Mundial Sub 20 que organizó nuestro país. “O’Higgins no estuvo de acuerdo con el cambio. Incluso como dijo el señor delegado, quien pide la hora es el club”, acusó Pablo Hoffmann.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugador de Iquique es denunciado por insultar a sus propios hinchas

Presidente de O’Higgins insinúa amenazas para el cambio de horario del duelo vs Coquimbo Unido

Que la directiva de O’Higgins no tuvo forma de oponerse al nuevo horario de la cita ante Coquimbo Unido es algo de lo que alegó Pablo Hoffmann. “Le quiero decir a nuestra gente que tuvimos que cambiar la hora”, expuso el timonel, quien desde la administración de Ricardo Abumohor que está en el club rancagüino.

“Fuimos conminados en la mesa que si no lo hacíamos, el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas”, denunció Hoffmann sobre un asunto que incumbe a la Gerencia de Competición y Ligas Profesionales. Seguramente la historia no terminará acá…

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Cambio en la programación: O’Higgins vs Coquimbo tiene nuevo horario ante opción del título pirata

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

O’Higgins se ubica en el 3° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025 y quiere el Chile 2 para ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores.