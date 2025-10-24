Palestino y Everton serán los encargados de abrir los fuegos de la Fecha 25 del Campeonato Nacional. El conjunto árabe está en el sexto lugar del torneo local y atraviesa un momento complicado tras encadenar tres derrotas seguidas y necesita reaccionar para seguir aspirando a un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, los ruleteros siguen luchando por la permanencia y se encuentran apenas dos puntos por encima del descenso y aún tienen un duelo pendiente.

¿A qué hora juega Palestino vs. Everton y dónde ver EN VIVO?

Palestino vs. Everton juegan este viernes 24 de octubre, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Árabes y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también ¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad