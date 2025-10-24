Palestino y Everton serán los encargados de abrir los fuegos de la Fecha 25 del Campeonato Nacional. El conjunto árabe está en el sexto lugar del torneo local y atraviesa un momento complicado tras encadenar tres derrotas seguidas y necesita reaccionar para seguir aspirando a un lugar en la próxima Copa Libertadores.
Por su parte, los ruleteros siguen luchando por la permanencia y se encuentran apenas dos puntos por encima del descenso y aún tienen un duelo pendiente.
¿A qué hora juega Palestino vs. Everton y dónde ver EN VIVO?
Palestino vs. Everton juegan este viernes 24 de octubre, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
El partido entre Árabes y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
