Campeonato Nacional 2025

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025

Este viernes se retoma la Fecha 25 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Liga de Primera 2025.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTLiga de Primera 2025.

Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 25 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 25 del Torneo Nacional es Mega y este sábado 25 de octubre, transmitirá el duelo entre Audax Italiano vs. Deportes La Serena, a partir de las 15:00 horas.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 24 DE OCTUBRE

  • Palestino vs. Everton – 17:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium y HBO MAX.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
  • Huachipato vs. Deportes Iquique – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
DOMINGO 26 DE OCTUBRE

  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile – 12:30 horas, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Cobresal vs. Unión Española – 16:00 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Unión La Calera vs. Ñublense – 18:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • O’Higgins vs. Coquimbo Unido – 18:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 27 DE OCTUBRE

  • Colo Colo vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

