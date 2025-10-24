La conferencia de capitanes previo al Clásico Universitario trajo una reflexión de parte de Marcelo Díaz, quien apuntó en una respuesta a lo que puede hacer Colo Colo y Universidad Católica.

Fue el capitán de Universidad de Chile quien habló de la forma de competir que tiene el fútbol chileno, donde espera que en un próximo torneo existan más equipos del país en instancias decisivas.

En ese caso, se enfocó en el término habitualidad que expresa el técnico Gustavo Álvarez, donde puso como ejemplo a la U y su semifinal de Copa Sudamericana para explicar el motivo.

“Respecto a la habitualidad que dice Gustavo, se transformó en habitual lo de competir. Lo que hacemos nosotros es tratar de disputar siempre la mayor cantidad de partidos posibles”, explicó.

¿Qué dijo el Chelo Díaz de Colo Colo y la UC?

Fue Marcelo Díaz quien hizo un análisis profundo de lo que pasa en el fútbol chileno, donde asegura que la U intenta levantar el nivel, pero que también es tarea de otros.

“Si voy al extranjero y, comparemos con el fútbol nacional, tenemos pocos partidos. Nos tenemos que habituar para crecer y nivelar para arriba y competir muchísimo más. Estamos muy lejos en cuanto a partidos, por lo que este mensaje que entregamos en la U es positivo y hace crecer a todos”, explicó.

“El año que viene ojalá Universidad Católica esté jugando, Colo Colo esté jugando, la U esté jugando, eso le hace bien al fútbol chileno y necesitamos que en su consecuencia sea a la selección chilena y la única forma es estar unidos”, detalló.

Por lo mismo, apunta a lo que pasa en la U para buscar nuevos caminos para todos: “La diferencia en nuestro plantel no son tan amplias, tenemos buenos jugadores, casi tres por puestos, eso hace que la competencia interna sea buena y estemos vivo en dos campeonatos; estos dos años con Gustavo hemos competido y de buena forma”.

