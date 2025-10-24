Ventaja deportiva. Mientras Universidad de Chile llegará a la edición 201 del Clásico Universitario con el desgaste de su duelo por Copa Sudamericana, en Universidad Católica quieren aprovechar aquello para tomar definitivamente el segundo puesto en Liga de Primera.

Así lo dejó de manifiesto Juan Tagle, el presidente de Cruzados, a la hora de explicar por qué decidieron no aplazar el encuentro que se jugará este domingo y darle una mano a los azules en su paso por el torneo continental. Aunque afirman que se lo dijeron en la cara a sus rivales.

La razón desde Católica para no suspender duelo con la U

Fue durante la firma del acuerdo entre ANFP y TNT Sports para los torneos de la temporada 2026 donde se le consultó al dirigente de La Franja por la negativa a aceptar el pedido desde Azul Azul para aplazar el duelo por la jornada 25 del Torneo Nacional.

“Tuve una conversación con la gente de la U hace pocos días y le dimos las razones concretas. El equipo viene jugando bien e interrumpir una planificación afecta lo deportivo“, afirmó Juan Tagle sobre el presente de Católica.

En esa línea, agrega que “es un hito para nosotros el clásico universitario del segundo semestre y que se juegue un fin de semana. Lo que más nos solicitó TNT era no postergar. No creo que sea una ventaja deportiva: entre más juegan los equipos, mejor“.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La edición 201 del tradicional duelo del fútbol nacional entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas en el Claro Arena.