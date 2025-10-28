Tras caer en los minutos finales ante Cobresal, Unión Española sufrió otro revés en su lucha por escapar de la zona de descenso. Los hispanos han estado gran parte del año en la zona roja y no logran salir del pozo.

Y con miras a un fixture del terror que los espera, con visita a Everton este próximo domingo, el elenco de Miguel Ramírez sufrió otra terrible noticia para enfrentar la recta final del torneo.

Es que uno de los que estaba agarrando buen nivel y que llegó como fichaje estelar este año, no jugará más. Lo anterior, por una repentina lesión que lo borró del último partido y ahora del resto de la temporada.

Unión Española recibe otro mazazo

Tras haber sido figura en los últimos partidos de Unión Española, Matías Marín no fue convocado en el último encuentro ante Cobresal y se informó la peor noticia. No va más con los hispanos tras dura lesión.

Matías Marín no jugará más este año /Photosport

“El volante sufrió un desgarro en los gemelos y estará dos meses de baja”, avisó el medio AS Chile. Por eso, Miguel Ramírez pierde una pieza clave para los cinco duelos que restan rumbo a la salvación.

El formado en Wanderers venía sumando grandes actuaciones en el Rojo de Santa Laura. Con goles ante Huachipato y Ñublense, había sido vital en los triunfos del equipo.

Sin embargo, Unión Española aún sigue en zona de descenso directo y se jugará el todo o nada el próximo domingo ante Everton. Con dos puntos menos que los viñamarinos, el duelo está pactado para las 20:30 horas en Sausalito.