Tras haber durado un par de meses solamente como DT, Cristian Paulucci partió hace algunas semanas de la banca de Club Deportes La Serena. El entrenador que fue campeón con la UC se fue tras magra campaña en el norte.

Y si en tierra papayera no lo quieren ver ni en pintura, ahora cayó la sorpresa porque el entrenador rápidamente encontró trabajo en una banca. Es más, dio el salto a Europa.

Fue así que tras pasos por el fútbol chileno y también aventura por Perú, el argentino tomó sus maletas y ya es un hecho que dirigirá en España. Eso sí, no en La Liga, sino en una categoría mucho menor.

Cristian Paulucci y su curiosa revancha

Cristian Paulucci ya se encuentra en España para tomar el mando de su nuevo club, al que ya conoce por haber dirigido antes. Tras polémica campaña en La Serena, el DT tiene nueva casa.

Paulucci duró poco a La Serena /Photosport

“Cristian Paulucci vuelve dirigir al Manchego del ascenso de España. Después de su paso por La Serena, asumirá mañana (hoy) y firmará contrato hasta junio de 2026″, dijo el periodista César Merlo.

Curiosamente, el club resulta desconocido para el radar de los futboleros, ya que figura en la quinta división española (Segunda RFEF). Pese a eso, Cristian Paulucci es conocido por esa zona.

El DT no la pasó bien en Deportes La Serena, club que tomó un segundo aire con Mario Sciacqua en la Liga de Primera y respiran más tranquilos en la zona roja por no bajar a Primera B.