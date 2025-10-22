Una polémica denuncia sacude al fútbol chileno. En las últimas horas, se informó que Deportes La Serena acusó a Deportes Limache ante el Tribunal de Disciplina por incumplir las reglas de la Copa Chile, dejando en duda la presencia del Tomate Mecánico, que superó la llave por 8-1, en la final.

En específico, los granates denunciaron que, en la revancha de semifinales, los limachinos solo cumplieron con 113 de los 130 minutos juveniles que exigen las reglas de la competencia. Desde Limache, por su puesto, se defendieron.

Ahora, el club denunciante confirmó la denuncia y sus objetivos. “La Serena informa que el día viernes 17 de octubre presentó ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP una denuncia por incumplimiento de las Bases de la Copa Chile 2025 por parte de Deportes Limache, correspondiente al partido disputado el 12 de octubre del presente año”, dijeron en un comunicado.

“La acción interpuesta tiene como propósito hacer valer la normativa vigente y resguardar la igualdad de condiciones entre todos los clubes participantes, en el marco del respeto a la institucionalidad y a la competencia deportiva”, defendieron desde la Cuarta Región.

La Serena, que perdió las semifinales por un global de 8-1, busca clasificar por secretaría | Photosport

ver también Deportes Limache se defiende por la movida de escritorio que remece la Copa Chile: “No tendría cara”

Copa Chile: La Serena confirma su denuncia contra Limache

“Finalmente, Deportes La Serena reafirma su compromiso con la reglamentación vigente, la transparencia, la justicia deportiva y el fair play, principios que orientan y sustentan permanentemente el actuar de nuestra institución”, agregaron desde el club.

Publicidad

Publicidad

Ahora, queda esperar la determinación del Tribunal de Disciplina respecto a esta denuncia. Por parte de Limache, Víctor Rivero aseguró que tienen pruebas para defenderse, porque Agustín Arce, seleccionado nacional, ayudaría a cumplir el minutaje. “Tenemos el correo de respaldo de que se cumplían los 65 minutos ante La Serena”, declaró en Radio Agricultura.