Este jueves se vivirá uno de los partidos más importantes de la Universidad de Chile en el último tiempo. Los azules disputarán en el Estadio Ciudad de Lanús la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 justamente contra el elenco local.

Partidazo de pronóstico reservado tras el impresionante (y polémico) empate a dos goles que animaron ambas escuadras la pasada semana en el Estadio Nacional, donde el elenco de Gustavo Álvarez en una muestra de personalidad logró sobreponerse a un 0-2 en contra e igualar la llave con un polémico penal que desde Argentina lamentaron.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de este imperdible enfrentamiento por el certamen Conmebol, horario, transmisión y formaciones probables de cada conjunto.

¿Cuándo y a qué hora juega Lanús y la Universidad de Chile?

El enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Lanús por la semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, Argentina.

¿Va por TV abierta? Dónde ver en vivo a la Universidad de Chile por Copa Sudamericana

La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL no contará con TV abierta, ya que será transmitido por dos señales de pago; ESPN, y DSports de DirecTV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás ver este encuentro a través de plataformas online, estas son DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en su plan Premium .

Formaciones Lanús vs. Universidad de Chile por Sudamericana

Lanús: Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina y Agustín Cardozo en la contención; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera más adelantados; Rodrigo Castillo en ataque.

en el arco; en defensa; en la contención; más adelantados; en ataque. Universidad de Chile: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en la zona media; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ataque.

¿Cuándo y dónde se juega la gran final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo a lo informado por la Conmebol tras el cambio de sede, la gran final del certamen continental se disputará el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.