Métodos de pago Tonybet disponibles en Chile

En esta guía te contaremos cuáles son las pasarelas más utilizadas por los apostadores en Tonybet por ser más rápidas y seguras.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles en Tonybet?

La popular casa de apuestas deportivas ofrece a los clientes muchas opciones valiosas de pago que realmente satisfacen todas las necesidades de los usuarios. Aquí te describimos los principales métodos de pagoTonybet para depósito y retiro:

Visa/ MasterCard: Son aceptados los pagos con tarjeta de crédito. El valor mínimo de depósito es de $10.000 CLP, mientras que el máximo $3.500.000 CLP

Son aceptados los pagos con tarjeta de crédito. El valor mínimo de depósito es de $10.000 CLP, mientras que el máximo $3.500.000 CLP WebPay Plus: el método de pago de Transbank es uno de los más recomendados por esta casa de apuestas, se puede depositar desde $500 CLP a $ 3.500.000 CLP

el método de pago de Transbank es uno de los más recomendados por esta casa de apuestas, se puede depositar desde $500 CLP a $ 3.500.000 CLP Mach: con esta aplicación financiera disponible en métodos de pago se puede recargar desde $4.500 CLP hasta $3.600.000 CLP

con esta aplicación financiera disponible en métodos de pago se puede recargar desde $4.500 CLP hasta $3.600.000 CLP Fintoc: la billetera virtual te permitirá depositar un valor mínimo de $5.000 CLP y máximo $2.500.000 CLP.

la billetera virtual te permitirá depositar un valor mínimo de $5.000 CLP y máximo $2.500.000 CLP. Transferencias bancarias: A través del Banco de Chile, Banco Estado, Santander, BCI, Khipu podrás enviar dinero a tu cuenta de juegos a partir de $5.000 CLP y hasta $2.499.999 CLP.

A través del Banco de Chile, Banco Estado, Santander, BCI, Khipu podrás enviar dinero a tu cuenta de juegos a partir de $5.000 CLP y hasta $2.499.999 CLP. Monederos electrónicos: incluye billeteras virtuales como Neteller, Skrill, Mifinity y MuchBetter, los depósitos mínimos parten desde los $10.000 CLP y el máximo es de $3.000.000 CLP.

incluye billeteras virtuales como Neteller, Skrill, Mifinity y MuchBetter, los depósitos mínimos parten desde los $10.000 CLP y el máximo es de $3.000.000 CLP. Criptomonedas: este moderno método de pago permite recargar desde $45.000 CLP hasta $8.500.000 CLP, dependiendo de la cripto con la que pagues.

¿Cómo depositar en Tonybet?

En Tonybet puedes hacer un depósito de forma rápida y fácil, independientemente del método de pago que elijas, el operador te guiará en cada paso para que puedas recargar tu cuenta sin inconvenientes.

Inicia sesión en tu cuenta Tonybet desde tu PC o teléfono y busca el botón “depositar”. Elige el método de pago que utilizarás para ingresar dinero en tu cuenta, por ejemplo,tarjeta, transferencia bancaria o criptomoneda. Ingresa los datos del método de pago, esto varía según la pasarela que hayas seleccionado. Ingresa la cantidad a depositar, asegurándote de que esté dentro del rango mínimo y máximo definido por el medio de pago. Confirma el depósito y espera el tiempo necesario para ver el dinero reflejado en tu cuenta de juegos.

Recuerda que el método de pago debe coincidir con el nombre del titular de la cuenta, sino, el pago será rechazado automáticamente.

¿Cómo retirar dinero de Tonybet?

Con Tonybet métodos de pago es fácil retirar las ganancias generadas producto del juego, por supuesto, antes de pedir una retirada es imprescindible que hayas realizado la verificación de tu cuenta.

El paso a paso para retirar dinero en la cuenta es el siguiente:

Haz login en tu cuenta de Tonybet. Oprime el mismo botón del depósito; allí dentro estará la pestaña para retirar. Selecciona entre los métodos disponibles, se recomienda que sea el mismo que utilizaste para el depósito. Confirma los datos de la pasarela de pago que hayas elegido. Indica la cantidad a retirar corroborando el mínimo y máximo de extracción. Acepta la solicitud y aguarda el tiempo indicado según el método de pago.

No olvides que los retiros también se pueden hacer a través de tu teléfono para mayor comodidad.

El plazo de aprobación de un retiro es de 12 horas para las billeteras electrónicas, 7 días para las tarjetas y de 24 horas para las criptomonedas.

¿Se puede pagar por Paypal?

Actualmente no está disponible la posibilidad de pago con Paypal, sin embargo, hay otras billeteras virtuales que puedes usar para recargar dinero como Neteller, Skrill o Mach. El procedimiento para depositar es el siguiente:

Selecciona la billetera virtual habilitada en Tonybet métodos de pago. Indica la cantidad que deseas recargar en la cuenta. Proporciona tus datos de cuenta y tu ID de seguridad. Finalmente confirma la transacción y espera hasta que ingrese el dinero en tu cuenta.

Preguntas frecuentes sobre los métodos de pago Tonybet

Para completar este artículo, seleccionamos las preguntas más frecuentes de los clientes nuevos de esta casa de juegos online.

¿Qué tan confiables son los métodos de pago en Tonybet?

Todos los métodos de pago de Tonybet son seguros, la plataforma únicamente opera con proveedores verificados y regulados para que puedas depositar y retirar sin miedo.

¿Cuánto se demora Tonybet en pagar?

Esto varía según los métodos elegidos, normalmente, los retiros usando billeteras electrónicas como Skrill o Neteller tardan hasta 12 horas, mientras que los pagos con tarjeta demoran como mucho 7 días y las criptomonedas 24 horas aproximadamente.

¿Tonybet cobra alguna tasa para los depósitos?

Tonybet en sí no cobra ninguna tasa por la transacción, sin embargo, los bancos o billeteras virtuales pueden cobrar cargos, por eso, es recomendable que verifiques esto comunicándote con tu método para consultar.

¿Puedo depositar y retirar usando el mismo método?

Sí, de hecho, la casa de apuestas Tonybet recomienda que en general tanto los depósitos como los retiros se realicen usando el mismo método para acelerar los procesos de pago.

¿Tonybet tiene un pago mínimo para depósitos y retiros?

Sí, los diversos métodos de pago de Tonybet tienen sus propios límites mínimos y máximos. En general el valor mínimo de depósito es de $5.000 CLP, mientras que el tope llega a $3.500.000 CLP aproximadamente.