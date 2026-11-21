El arquero chileno emuló al "Capitán América" en el título de Colo Colo hace 20 años y evitó la derrota de Swansea ante West Bromwich Albion en Inglaterra.

El arquero chileno Lawrence Vigouroux continúa mostrando su buen nivel futbolístico. Tras su destacada actuación en la Selección, volvió a la titularidad en Swansea para el duelo ante West Bromwich Albion, para demostrar por qué es el mejor de su puesto en el Championship de Inglaterra.

El duelo estaba complejo para el cuadro galés, pues caía de local por 2-1, con goles de Isaac Price (7′) y Rabbi Nzingoula (38′), más el descuento de Moussa Kounfolo Yeo (16′). Para peor sobre el final del primer tiempo, hay penal para la visita.

Al frente de la pelota estaba el irlandés Jayson Molumby que no tuvo mejor idea que intentar anotar el tiro “a lo Panenka“, es decir, picándole la pelota. No contó con la astucia de Vigouroux quien en menos de un segundo se levantó y logró contener el lanzamiento. Épico.

Una acción del seleccionado chileno que nos hace recordar el atajadón que Claudio Bravo realizó con Colo Colo en la final del Torneo de Apertura 2006, cuando el colombiano Mayer Candelo quiso picarla y se encontró con un momento histórico para el fútbol chileno.

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Vigouroux figura en empate del Swansea en Inglaterra

Lo mejor para el cuadro del chileno fue que tras la atajada del arquero, sobre el final de la parte inicial consiguieron igualar el marcador gracias al neozelandés Elijah Just (45+4′), que puso el 2-2 definitivo en este cotejo por la jornada 16 de la segunda división inglesa.

Con esta paridad, la escuadra de Vigouroux se ubica en el octavo puesto de la clasificación con 27 puntos, a cinco del líder Middlesbrough, quien precisamente será su próximo rival en el Championship, este martes 24 de noviembre desde las 16:45 horas (de Chile).

El meta nacional suma en la presente temporada, tanto en liga como en Carabao Cup, un total de 1.530 minutos en 17 encuentros, en los que recibió 21 goles en contra y entregó su valla invicta en seis ocasiones.

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En síntesis