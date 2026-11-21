El delantero chileno anotó un doblete en los primeros minutos del choque entre Sheffield United y Watford por la fecha 16 del Championship 2026-27.

Ben Brereton está haciendo noticia en Inglaterra gracias a una gran presentación con la camiseta del Sheffield United. El delantero chileno está teniendo una jornada inspirada, con un doblete en apenas unos minutos de juego en el duelo de su equipo ante el Watford.

Por la fecha 16 del Championship 2026-27 el atacante nacional abrió la cuenta a los 5’ gracias a un fuerte remate de derecha que superó la resistencia del portero Federico Ravaglia, desatando los festejos en Bramall Lane.

Apenas tres minutos más tarde otra vez apareció Ben, esta vez cambiando por gol el penal de Martín Payero a su compañero Sydie Peck. El chileno no se puso nervioso y con un remate al centro anotó el 2-0 para su elenco.

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Ben Brereton anota un doblete con el Sheffield United

Estos tantos llegan en un momento preciso para Brereton, quien volvió a su equipo tras una fecha doble con la selección chilena donde no pudo brillar en ninguno de los dos amistosos ante Colombia.

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Además, una victoria en condición de local podría darle un envió importante al Sheffield, club que apenas marcha en la zona media del torneo mirando de bastante lejos la opción de pelear por el ascenso a la Premier League.

Brereton lleva tres goles convertidos con la camiseta del Sheffield United en esta temporada 2026-27. Su único tanto databa del 30 de octubre, cuando anotó el gol del triunfo sobre el Wrexham por la fecha 13 del Championship.

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En síntesis