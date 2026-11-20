La U busca acercarse al Chile 2 y sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, visita a O’Higgins este sábado, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El Capo de Provincia necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, con 31 puntos.

Por su parte, la U busca el Chile 2 y asegurar su clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027, en una disputa que mantiene con Universidad Católica.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 2.03. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 20.300. El empate tiene un factor de 3.80 y la victoria de O’Higgins 3.83.

La U busca quedarse con el Chile 2 frente a O’Higgins.

U. de Chile vs. O’Higgins: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. O’Higgins juegan este sábado 21 de novibre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Capo de Provincia, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Probable formación U. de Chile vs. O’Higgins

Los azules saldrían a la cancha con Castellón; Lichnovsky, Ramirez, Zaldivia; Guerrero, Barrera, Aránguiz, Arce, Guerrero; Rivero y Vargas.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…