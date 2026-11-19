RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Cobresal vs Audax Italiano, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Cobresal vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico DOBLE OPORTUNIDAD: COBRESAL O EMPATE + TOTAL DE GOLES: MÁS DE 1.5 Cobresal lleva cuatro partidos sin perder en casa, con dos triunfos y dos empates. Audax, en cambio, acumula cuatro encuentros sin ganar y solo consiguió una victoria en sus últimas cinco salidas. 1xBet 1.70 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE AUDAX ITALIANO EN LA SEGUNDA MITAD: MENOS DE 0.5 Audax no marcó en los segundos tiempos de 11 de sus 13 partidos como visitante. Apenas convirtió dos goles en los complementos fuera de casa, el registro más bajo del torneo. 1xBet 2.00 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: JULIÁN BREA Brea suma cuatro goles en sus últimos 11 partidos ligueros y siete tantos en el torneo. Además, ya le convirtió a Audax Italiano: anotó en la derrota 2-1 de Cobresal por la fecha 13. 1xBet 3.23 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 20 de noviembre, a las 18:00 horas, Cobresal y Audax Italiano se enfrentarán en el Estadio El Cobre por la fecha 28 del Liga de Primera. Será un duelo clave en la lucha por la permanencia, a solo tres jornadas del cierre del certamen.

Ambos equipos se mantienen fuera de la zona de descenso, pero todavía corren riesgos debido a su cercanía con los últimos puestos de la tabla. Unión La Calera ocupa el fondo con 24 puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubica en el penúltimo lugar, con 26 unidades. Por su parte, los Mineros suman 27 puntos y los Itálicos registran 30.

En la previa de este encuentro, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de Cobresal vs. Audax Italiano para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Cobresal quiere hacer valer su localía

Cobresal acumula cuatro partidos consecutivos sumando puntos en casa, con dos victorias y dos empates. Además, en todos esos encuentros, hubo al menos dos goles.

Audax Italiano, en cambio suma cuatro presentaciones sin ganar y apenas consiguió un triunfo en sus últimas cinco salidas. En cuatro de esos compromisos como visitante en los que no logró imponerse, también se registraron dos tantos o más.

Doble oportunidad: Cobresal o Empate + Total de goles: Más de 1.5 – 1.70 en 1xbet

Audax continúa con problemas en los segundos tiempos como visitante

En 11 de sus 13 presentaciones fuera de casa, los Itálicos no lograron anotar en la segunda mitad. Apenas marcaron dos goles en los complementos en dicha condición, por lo que son el equipo con menor efectividad en ese apartado.

Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.00 en 1xbet

Julián Brea buscará repetir su gol ante los Itálicos

Julián Brea marcó cuatro goles en sus últimos 11 encuentros en el Campeonato Nacional. El argentino suma siete tantos en 25 apariciones en el certamen y ya sabe lo que es convertir ante Audax: anotó el único gol del Minero en la derrota por 2-1 frente a los Tanos, por la fecha 13.

Anotará un gol: Julián Brea – 3.23 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobresal vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por 1XBET Cobresal 2.15 1XBET Empate 3.65 1XBET Audax Italiano 2.79 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

A la hora de hacer una jugada, es clave que el operador se destaque: por ello, es útil revisar cuáles son las mejores apps de apuestas deportivas en Chile en 2026.

Historial de Cobresal vs Audax Italiano: últimos partidos