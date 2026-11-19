Pronósticos: Cobresal vs Audax Italiano
Este viernes 20 de noviembre, a las 18:00 horas, Cobresal y Audax Italiano se enfrentarán en el Estadio El Cobre por la fecha 28 del Liga de Primera. Será un duelo clave en la lucha por la permanencia, a solo tres jornadas del cierre del certamen.
Ambos equipos se mantienen fuera de la zona de descenso, pero todavía corren riesgos debido a su cercanía con los últimos puestos de la tabla. Unión La Calera ocupa el fondo con 24 puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubica en el penúltimo lugar, con 26 unidades. Por su parte, los Mineros suman 27 puntos y los Itálicos registran 30.
En la previa de este encuentro, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de Cobresal vs. Audax Italiano para que los tengas en cuenta antes de apostar.
Cobresal quiere hacer valer su localía
Cobresal acumula cuatro partidos consecutivos sumando puntos en casa, con dos victorias y dos empates. Además, en todos esos encuentros, hubo al menos dos goles.
Audax Italiano, en cambio suma cuatro presentaciones sin ganar y apenas consiguió un triunfo en sus últimas cinco salidas. En cuatro de esos compromisos como visitante en los que no logró imponerse, también se registraron dos tantos o más.
Doble oportunidad: Cobresal o Empate + Total de goles: Más de 1.5 – 1.70 en 1xbet
Audax continúa con problemas en los segundos tiempos como visitante
En 11 de sus 13 presentaciones fuera de casa, los Itálicos no lograron anotar en la segunda mitad. Apenas marcaron dos goles en los complementos en dicha condición, por lo que son el equipo con menor efectividad en ese apartado.
Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.00 en 1xbet
Julián Brea buscará repetir su gol ante los Itálicos
Julián Brea marcó cuatro goles en sus últimos 11 encuentros en el Campeonato Nacional. El argentino suma siete tantos en 25 apariciones en el certamen y ya sabe lo que es convertir ante Audax: anotó el único gol del Minero en la derrota por 2-1 frente a los Tanos, por la fecha 13.
Anotará un gol: Julián Brea – 3.23 en 1xbet
Cuotas: Cobresal vs Audax Italiano
A la hora de hacer una jugada, es clave que el operador se destaque: por ello, es útil revisar cuáles son las mejores apps de apuestas deportivas en Chile en 2026.
Historial de Cobresal vs Audax Italiano: últimos partidos
- Audax Italiano 2-1 Cobresal (Campeonato Nacional 2026)
- Cobresal 1(2)-1(3) Audax Italiano (Copa Sudamericana 2026)
- Audax Italiano 1-2 Cobresal (Campeonato Nacional 2025)
- Cobresal 0-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Cobresal 0-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2024)