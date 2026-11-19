Jorge Burgos, que ahora es vicepresidente de Azul Azul, enfatizó que están para competir por la llegada de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez no lo pasa bien en el CF Montréal. El Bicampeón de América llegó como máxima figura, pero no pudo acoplarse al cuadro canadiense.

Pese a que el francés Philippe Eullaffroy lo integró de inmediato como titular, no pudo sacarle provecho al nacido en Tocopilla. Para peor, en la final del campeonato canadiense, ni utilizó a Sánchez y perdió la final ante Forge.

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Para peor el dueño del CF Montréal decidieron, Joey Saputo, decidió poner en venta el club. A tal punto que no se descarta hasta un cambio de ciudad. Ante este complejo escenario, Alexis ya piensa en cambiar de aires.

Con 37 años, y tras dar por finalizada su etapa en Europa, todo apunta a que estaría analizando la opción de volver a Chile. Lo que ya adelantó Colo Colo con los primeros sondeos.

“Alexis es un tremendo nombre y tremendo jugador. Con el equipo que tenemos nos alcanza para nivel local, pero para el torneo de afuera la visión es distinta si queremos competir”, recalcó Aníbal Mosa dejando en claro que apenas renueve a Fernando Ortiz se ponen las pilas con los fichajes. Por lo que estarán sondeando cada paso de Alexis.

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La “U” va a la lucha de Alexis Sánchez: “Sería un regalo para nuestro cumpleaños”

El tema es que en Universidad de Chile tienen a su favor que Alexis Sánchez todavía tiene pendiente jugar por el club de sus amores. Carta que quieren aprovechar para celebrar los 100 años con todo.

“Si la decisión de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Chile, con un contrato acorde al fútbol chileno, es una carta que hay que jugársela”, recalcó Jorge Burgos a La Magia Azul.

“Es un notable jugador, está en una etapa especial de su carrera, más cerca del final pero en un impecable esta físico. Si se diera una cosa parecida a lo que ocurrió con Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Hay que dar esa pelea”, agregó el ahora vicepresidente de Azul Azul.

Incluso Burgos le bajó el perfil a su pasado en el archirrival. “He escuchado que tiene una mayor vinculación sentimental por nuestro club, pese a que jugó en el rival de blanco, pero habrá que competir. A nivel nacional nos da, pero a otro nivel de ligas es más difícil. Hay que estar vivo al ojo para tener un notición como ese. Sería un regalo para nuestro cumpleaños”, remató. Por lo que se viene un nuevo Superclásico en el mercado de fichajes.